結束了國外連續數周的密集賽程，羽球男雙組合李洋／王齊麟回到熟悉的家鄉、參加台北公開賽，仍是滿滿的開心，並在觀眾熱情加油聲下，兩人首戰驚險逆轉勝收下勝利。

李洋坦言，回到台灣出賽肯定開心，「儘管台北公開賽已經是我們最近一個多月的第5站賽事，雖然體力上會覺得疲累，但心情非常雀躍，也是球迷的加油聲幫我們挺過危機。」王齊麟則說：「一直都很喜歡在台北出賽，這是我們的主場，雖然自己狀況不太理想，每一分仍想辦法解決問題，力求有好的發揮。」

兩人認為，東京奧運奪金後，也比較容易受到對手針對來找尋他們的弱點，兩人防守上必須更加有耐心、不要倉促反擊導致失誤，至於第2局對手先出現賽末點，當時兩人倒是心情平靜，想辦法一分一分去追回來。

「麟洋配」在7月初馬來西亞大師賽賽前確診新冠肺炎，對於新冠後身體狀態，王齊麟回應：「自己確診時瘦了2公斤，其他狀況倒是維持的還好，得趕快把流失的肌力練回來。」李洋補充：「不清楚是之前確診一周沒練球還是後遺症，現在激動時會咳或是微微喘，其他並無太大問題。」