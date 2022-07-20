電商平台蝦皮發布重要調整公告，擬於8月1日起推出目標買家折扣券、進階圖片編輯器等多項新功能，同時也調漲成交手續費。然短短約3個月即調整價格，引起賣家一番熱議。

成交手續費為刊登的商品售出後，賣家需要支付的費用，蝦皮最新成交手續費計算方式如下：

《非商城賣家》

非促銷檔期期間：商品成交單價x數量x4%=成交手續費，單件商品最高收取600元。

促銷檔期期間：商品成交單價x數量x5%=成交手續費，單件商品最高收取750元。

蝦皮公告將調整成交手續費。（圖／翻攝蝦皮官網）

以非商城賣家為例，非促銷檔期間，假設商品以400元價格售出，運費60元，成交手續費則為400x4%=16元；若有兩件商品，一件以130元售出，另一為500元，成交手續費即（130x4%）+（500x4%）=25.2元，四捨五入為25元。成交手續費將從商品款項直接扣除。

蝦皮自2017年開始向賣家收取成交手續費，今年5月1日才調漲非商城賣家全商品類別成交手續費，其中促銷檔期期間調漲到4%；非促銷檔期期間則為3%，如今再度調漲，引來不少賣家不滿，「一年是要漲幾次啊？」、「都一直漲就飽了」、「漲爽沒」、「手續費又調漲了」。

對此，蝦皮聲明指出，蝦皮致力於提升整體台灣電商市場質量、優化每位消費者的消費體驗；近期也持續推出創新功能，包括享有更多樣化的賣場布置模組與編輯功能，提升賣家管理與運營的便利度，且提供賣家更具品質的行銷方式。

蝦皮表示，相關手續費調整皆是因應市場機制調整，讓台灣電商產業得以健康永續經營，蝦皮將持續推出創新功能、優化平台，與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境，讓台灣電商產業邁向電商平台、賣家、消費者的三贏。