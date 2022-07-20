中保科技集團今（20）日宣布，將捐贈價值超過百萬28套AED（自動體外心臟去顫器）予永和耕莘醫院與羅東聖母醫院妥善分配予旗下相關單位，協助提升醫療急救效能，希望藉此拋磚引玉，呼籲企業與民間團體可以捐贈AED，讓愛心及早施行更普及，創造更安全安心的生活環境。

中科科技集團旗下立偉電子，在全台已佈建2萬餘台AED，日前獲悉永和耕莘醫院旗下各長照中心與社區機構，以及羅東聖母醫院、礁溪杏和醫院與澎湖惠民醫院等，AED設備明顯不足，特別請醫院盤點實際需求，由中保科技集團投入捐贈總計28套AED，用最實際的行動，表達對兩大醫院長久以來持續深耕長期照護服務和照護地方社區民眾的支持。

永和耕莘醫院鄒繼群院長表示，「本次中保科技集團捐贈本院的AED將佈建至旗下長照中心與社區機構，有了這些設備，就能讓上千位的長輩與身心障礙朋友們得到更安心更完善的照護服務，感謝中保科技集團可以與本院一起為民眾守護健康並創造美好的生活。」

立偉電子為中保科技集團關係企業，主要業務內容為智慧健康照護、AED租賃與建置服務等。AED建置的公共場域包含機場捷運車廂、高鐵、桃園機場、各大百貨公司、賣場等處，並累積近170名OHCA民眾成功救活案例，等同幫助近170戶家庭免於親人因猝死造成遺憾。

立偉電子總經理洪培修表示，衛福部於今年7月「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」修正草案，提出AED設置地點應增加警察局、運動場館、宗教場所等，累計據點多達1萬4千處。然而目前仍有多數規範需裝設AED的新增場所尚未設置或恐有經費不足狀況，呼籲企業或民間團體可以加入AED愛心捐贈行列，協助完成AED佈建。

立偉電子表示，過往做公益是捐救護車，但一台救護車金額約上百萬，一台AED約10萬元，門檻低很多，建議熱心公益的個人或企業可以改捐贈AED，讓愛心更普及，一同創造更安全安心的生活環境。