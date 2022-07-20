《空軍雜誌》（Air Force Magazine）19日報導，駐歐美國空軍司令承認，由於戰機中隊總數只剩下30多年前的一半，美國將不會增加於歐洲永久部署的F-35匿蹤戰機數量，僅維持2個中隊，以確保仍能在太平洋區域嚇阻「步步進逼的中國大陸」。

根據報導，駐歐美國空軍司令赫克（James B. Hecker）上將於英國「皇家國際航空展」（Royal International Air Tattoo）中告訴《空軍雜誌》，目前美國空軍已在英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）部署約半個中隊的11架F-35A；而到了2024年，當地將擁有2個滿編的F-35A中隊，總數達52架。

但赫克表示，這「就是我們將在歐洲的極限」，美國空軍目前沒有計畫進一步增加於歐洲永久部署的F-35中隊數量；雖仍有意強化在當地的軍事存在，但主要將依靠本土航空戰力於各國的輪調部署。

赫克承認，美國空軍戰術戰機中隊總數只剩下30多年前的一半，導致沒有足夠能力增加於歐洲的永久性部署任務；且就算自己希望為駐歐美國空軍的子弟兵們爭取更多資源，但作為指揮團隊中的一員，他也理解對美國來說，中國大陸才是「步步進逼的威脅」，須確保美軍能於太平洋區域維持足夠的嚇阻能力。

赫克強調，除了美國之外，歐洲的英國、比利時、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭等國正在購買F-35，德國、希臘、芬蘭、瑞士等國也有計畫採購；到2040年左右，歐洲F-35總數將從目前的120架提升至超過600架，「對任何想要對抗北約（NATO）的人構成巨大嚇阻效果」。