警方前天晚間將黃嫌（中）逮捕歸案，並於昨日上午依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

黃姓竊盜通緝犯為躲避警方追緝，到處租屋，並趁退租前將承租的套房以「假房東真詐財」手法大撈一筆，在台南市新營區已犯下3起，新營警方跨區到屏東將在墾丁打工的黃嫌逮捕到案，另網路上還有被還害人指稱，黃嫌在新市區也有以類似手法得手，警方已擴大偵辦。

台南傳出多起假房東真詐財案件，臉書日前有網友貼文，敘述自己遇到一名詐欺犯，約想租屋的民眾看房子，然後收取訂金、租金，隨後即人間蒸發，請大家小心留意。

新營警分局近日接獲3位被害民眾報案遭詐，經調查，黃嫌不是房東，只是前房客，趕趁退租前扮「假房東」大撈一筆，先是在臉書貼出求租訊息，並私訊邀被害人看屋，被害人遭誘騙至黃嫌事先承租的套房看屋時，黃嫌以話術要求被害人支付訂金、租金，被害人見黃嫌持租屋鑰匙不疑有他，乖乖交錢。

直到被害人發現黃嫌收到款項後便人間蒸發，驚覺事態不妙，轉向警方報案，新營警受理報案後，發現被害人眾多，組成專案小組展開調查。警方偵辦過程，鎖定因竊盜案遭通緝的黃嫌涉案，黃嫌為藏匿通緝身分，平日以租賃交通工具代步，每見形跡可能暴露便遷居他處。

警方查出黃嫌在屏東墾丁打工，便派員假扮遊客埋伏，前天晚間將他逮捕歸案，並於昨日上午依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。警方也提醒，民眾租屋時，別急於支付租金、訂金，得再三確認，以免淪為詐騙受害者。