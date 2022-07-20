台南市南區一輛黑貓貨車19日行經一條巷弄，沒想到駕駛沒有關好側門，車門就這樣前後甩動、直接撞上路邊停車的一排汽機車，受害的包括日產的Tiida、山葉TMAX，幸好當時沒有路人經過，否則後果不堪設想。疑似苦主的網友也出面表示，幸好當時門口的BMW已開出門，否則賠償金恐怕更高。

網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」分享事發過程影片，當時駕駛轉彎進入巷弄，路邊各停了許多的轎車，沒想到貨車駕駛沒有關好側門，車門先是刮過Tiida、撞斷後照鏡，接著又接連刮過2輛機車，此時駕駛才終於停車。

對此，許多網友紛紛表示「撞到Tiida…嗯…撞到TMAX…哇靠…」、「台灣司機都不用看後照鏡的，因為全部都是死角看不到」、「專找T字輩的掃，還掃到一台媽媽」、「這種跟貨物不綁牢靠的人一樣，完全沒責任感」、「還好不是什麼雙B轎車什麼的，要不然賠死」。

一名疑似黑貓駕駛的網友則透露，其實門口本來還停有一台BMW，不過當時已經開出去了，「TMAX今天要去簽和解了，感謝大家關心～」，同時他也透露TMAX慘況，「其實還好耶！大燈、側殼、左後照鏡，就這樣而已…$38000多」。