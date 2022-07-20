康茵茵出席「青洲灣Summer Camp」活動記者會，推廣國旅現場做瑜伽。（大鵬灣國家風景區管理處提供）

康茵茵出席「青洲灣Summer Camp」活動記者會，推廣國旅現場做瑜伽。（大鵬灣國家風景區管理處提供）

康茵茵20日出席「青洲 Summer Camp夏令營」宣傳活動，除了現場做瑜伽展現窈窕好身材，一口潔白美齒更成矚目焦點，她透露為了整牙花了近百萬及4年時間，且還在持續進行中，回想過去整牙甘苦談，除了歷經幾次手術讓她備感艱辛及造成生活上的麻煩，還曾遇到細菌跑進牙根得做清創手術補骨粉，也因整牙讓牙床移動造成假牙鬆動而不小心掉出來，她形容過去的牙況像「老人」般脆弱，「因為假牙鬆動，吃太黏太Q的東西，牙齒會掉出來」。

她說之前在《大學生了沒》常被網友嘲笑是牙齦妹，讓她很有陰影，牙齒矯正後，不僅敢大方露牙齦笑，漂亮的「微笑曲線」更讓她先前出席活動時被讚像侯佩岑，她開心笑說：「其實當初我就是拿著她的照片去找醫生，想跟她一樣擁有一口漂亮的牙齒和微笑曲線，她的笑容實在太美了！」她透露再戴23副牙套就能完成整個整牙療程，「希望能堅持下去，讓比例更好，能夠有一張完美側臉！」

整牙後她也特別吸引牙齒整齊的男生，自曝最近追求她的男生「口腔都很整潔」，且工作機會及活動邀約都變多。她坦言整牙整上癮，最近還想動整上排牙齦手術，為了變美無視整牙開刀痛苦。

她也被問近日火熱的詐騙話題，透露剛出道時差點被詐騙成功，當時她接到電話照著另一頭指示要轉帳購買遊戲點數，結果因為自己當時的金融卡被媽媽設定無法轉帳功能，讓她免除一場被騙劫難。她笑說：「詐騙知道我卡片沒有轉帳功能，竟然還對我發脾氣，真的有夠好笑。」

至於有無被男人騙過？自認看男人眼光還算可以的她說沒有，但透露有被之前男友借錢的經驗，雖然金額不多不到百萬，但卻覺得借錢給對方好像自己欠他，跟他討錢時竟然還被發脾氣，雖然最後對方有還錢，但讓她學到「不要隨便借人錢」的教訓。

康茵茵今年除了接演《你好，我是接體員》及《仁愛路六號》兩部舞台劇，更接下保養品及運動品牌代言，還有兩個聯名商品合作，讓她明顯覺得自己的美齒「帶財」，她透露接下來陸續有戲劇跟尾牙表演邀約接洽中，工作運旺到不行！

她去年在內湖買了近兩千萬新房，最近卯起來工作攢錢「養房」，在演藝圈身分斜槓多元的她除了演員身分外，更兼職當起YouTuber及舞蹈老師，秉持著「趁自己能跳能唱繼續拚」的原則，是標準工作狂，沒有固定時間休息，她表示：「即使是有空閒時間，我也跑去學唱歌還有日文跟英文，希望多充實自己一點，為日後工作做準備。」康茵茵期許自己今年除了拍戲外，更希望能有音樂作品，「歡迎各界人士都能來多多合作，更希望今年能發單曲！」

而平常就愛從事運動樂活的她，對於交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處與台灣鐵人三項首度以小鐵人夏令營為主題，將於8／26-29在屏東青洲濱海遊憩區舉辦「青洲灣Summer Camp」活動，也躍躍欲試，更透露自己曾為了瘦身連續3個月每天去運動中心游泳1500公尺。談到目前正夯的露營旅遊，她表示：「我只有在之前為了工作錄影跑去北海道的露營區體演過，所以一聽到能參與這個活動超興奮！」