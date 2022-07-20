國民黨立委賴士葆。（資料照片）

疫情指揮中心過去曾怪萬華是破口，民進黨台北市長參選人陳時中今（20）日向萬華人道歉，但國民黨立委賴士葆說，高高在上的陳時中傷害的人很多，包括火化之亂悲慘孤獨地走人生的最後一程的人暨家屬，陳時中要不要道歉？

民進黨台北市長參選人陳時中今（20）日赴萬華龍山寺參拜，受訪時表示，他要為以往在立法院的不當言詞致歉，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。但被藍營發現，陳時中一邊向萬華道歉，同時卻在龍山寺門口任抗議民眾被拖走，根本雙面人。

國民黨立委賴士葆質疑，向來高高在上的陳時中是不會道歉的，這次幡然悔悟是因為頭家最大，向選票低頭而已。

賴士葆直言，陳時中傷害過很多人，要證明真的洗心革面重新做人，也要向這些人道歉，例如丟包年幼的小明，讓他們回不了家，陳時中卻冷血的說出 自己選擇的國籍自己負責，而國籍是父母幫他們選擇，年幼的小孩卻承擔結果，陳時中願意對這些受傷害卻沒有選票的小明說一聲道歉嗎？

賴士葆也提到，去年彰化衛生局長葉彥伯主動採檢居家檢疫的少年，意外發現少年人確診。陳時中不但沒有給予嘉獎還要下令政風調查，葉彥伯還要哽咽地出面喊百分之百挺阿中部長，陳時中要不要對他說一聲道歉？

賴士葆更強調，過去因為指揮中心的失誤，讓數千人染疫死亡者在24小時之內快速火化，悲慘孤獨地走人生的最後一程，讓家屬心痛不已。火化之亂，陳時中幾度改口卸責。陳時中願意為政策失誤向枉死者暨家屬道歉嗎？

賴士葆怒批，陳時中要道歉的事情還真是罄竹難書！