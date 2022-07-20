以「新格局、新機遇、新發展」為主題的2022浙江‧台灣周在杭州開幕。作為兩岸重要的經貿交流綜合性平台和品牌活動，今年浙台周期間將有53個投資項目簽約、合計投資總額達36.14億美元

根據中新網報導，「東引台資」戰略是浙江進一步擴大開放、促進浙台經貿合作的重要舉措。自2016年浙台周主場設於杭州以來，已累計簽約台資專案196個，總投資207.4億美元，成為台商台企共用大陸發展機遇的平台。

20日開幕式上，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平表示，大陸始終是台商台企投資興業的熱土。兩岸企業應通過資源要素優化配置和優勢互補，共同推進兩岸產業高品質對接，促進經濟深度融合，壯大中華民族經濟，在提升中華民族經濟全球競爭力的進程中實現共同發展。

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆通過視訊致詞表示，面對全球經濟下滑及兩岸往來受疫情等因素干擾的情況，兩岸企業家峰會將繼續擔當聯結兩岸各界人士的重要平台作用，服務兩岸企業轉型升級和高品質發展，幫助台企落實政策、拓展市場、打通產業供應鏈，為推動兩岸關係和平發展、融合發展繼續發揮積極作用。