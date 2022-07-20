香港影帝周潤發出道以來累積大量經典影視作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角及兩屆金馬獎最佳男主角，更前往演員最高殿堂好萊塢演戲；近年他逐漸退休淡出螢光幕前，平時喜歡慢跑和登山等運動，鍛鍊出一身的精壯結實肌肉，而近日就連影帝也開啟斜槓人生，喜開攝影展公開露面，曝光67歲胸肌狀態。

近來鮮少公開露面的影帝周潤發，日前與他的一幅攝影作品合照，主題是一朵美麗的黃色花卉，在作品中呈現低調卻又柔美的感覺，同時並未讓太過鮮豔的色彩入鏡，彷彿映照著他退休後與世無爭的心境，照片中的他，鴨舌帽和墨鏡戴在頭部位置，滿頭頭髮都已灰白，不過黑上衣藏著的胸肌可一點都不簡單。

周潤發和花卉攝影作品合照，身上黑衣勒出上身的結實胸肌。(圖/微博)

周潤發在自己攝影作品右下角簽名。(圖/微博)

今年的周潤發已經67歲，在鏡頭前露出親切的笑容，不過從貼身剪裁的黑上衣剪裁中，可見衣服勒出壯碩的胸肌線條輪廓，合影時僅隨意將手向後一甩，依舊散發香港影帝的氣勢風範，另外不少人都注意到周潤發身材消瘦許多，配上超搶鏡的胸肌，紛紛狂讚影帝平時保持自律健身習慣，更稱他越老越有魅力。

事實上，周潤發是演藝圈的著名攝影愛好者，和她親姊姊皆十分愛好攝影，他曾受訪透露熱愛的因素，悠悠指出「為了拍照你可以周遊列國，而且都是在最美的時刻按下快門，別人看到的只是照片的定格，你卻享受到了全部的過程」，一段話顯現出感性詩意的性格，與他縱橫演藝圈近50年的藝術人生極為相似。