民進黨前新竹市長林智堅將代表黨參選桃園市，卻爆出論文抄襲風波，如今台大宣布論文審定委員會正式成立，預估2個月內完成審查，對此林智堅競辦發言人王文萱再次強調「論文絕無抄襲」。
台大今(20日)表示，已依據「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」成立審定委員會，預計2個月內審查完畢，過程中也會要求當事人到場陳述，抑或是書面說明。
對此王文萱表示，一切尊重台大處理程序，若收到通知，將會準備資料並研議適當說明方式，並再次強調論文絕對沒有抄襲。
民進黨前新竹市長林智堅將代表黨參選桃園市，卻爆出論文抄襲風波，如今台大宣布論文審定委員會正式成立，預估2個月內完成審查，對此林智堅競辦發言人王文萱再次強調「論文絕無抄襲」。
台大今(20日)表示，已依據「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」成立審定委員會，預計2個月內審查完畢，過程中也會要求當事人到場陳述，抑或是書面說明。
對此王文萱表示，一切尊重台大處理程序，若收到通知，將會準備資料並研議適當說明方式，並再次強調論文絕對沒有抄襲。
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