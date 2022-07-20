張文綺今（20日）與師妹蔡家蓁出席「月圓人安」公益活動，義賣月餅幫助寒士。雖然離中秋節還有1個多月，談到中秋節計畫，31歲的張文綺笑喊：「好想要約會喔。」原來事業、副業兩得意的她，感情空窗1年，笑稱想交男朋友，每天都在禱告這件事。

會不會排斥網路交友？張文綺大笑說：「我還真的沒有試過，也不知道有什麼網路軟體。」蔡家蓁自招下載過交友軟體，很多朋友透過軟體戀情開花結果，正要大力推薦張文綺時，張卻驚呼：「我不敢、我不行，那種一定都不好。」表示喜歡「真槍實彈」認識、交往。

張文綺欣賞外表平頭、有點壞壞的類型，但可愛型也可接受，自認範圍很廣，「在我30歲前喜歡壞一點的，但現在喜歡成熟型。」舉例韓星池昌旭、金宇彬、孫息久都是她的菜，不過，三觀合得來最重要。

她說從未借錢給男友，「我的另一半都蠻有Guts，就算沒錢也不會跟我借，即使我事業比他們強，他們反而會很努力要展現男人的樣子。」張文綺放話35歲嫁人，原因是不想太晚生孩子，所以不打算凍卵，「我覺得要自然植入。」