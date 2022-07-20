畢業季求職高峰到來，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署依轄區產業屬性與人才需求，開設近30門職訓課程，包括科技製造半導體產業、創意設計、觀光休閒、能源服務等面向，呼籲青年、待業或欲轉職的民眾，可透過職業訓練提升專業技能，提早在職場卡位。

勞動力發展署桃竹苗分署指出，26歲銲接實務班結訓學員李政穎，大學就讀法律系才發現並非心中所想的職業方向，大二休學後投入水電業，對銲接工作產生興趣，且發現師傅薪水高。為學習完整技術，報名銲接實務班，學習手工電銲、氬銲與CO2銲接技術，順利考取2張證照，結訓後更進入世紀離岸風電設備公司就業。

經過4年努力，如今李政穎已是薪水超過5萬元的課長，他表示，銲接是技術行業，靠經驗與技術累積職場價值，並非一般人認為的入行就能享有高薪，也呼籲想踏入銲接領域的年輕人，要忍受低薪與辛苦，撐久了定能拿到高薪。

桃竹苗分署長林淑媛表示，隨疫情趨緩，產業逐漸暢旺，各企業大舉徵才，為培訓優秀技術人力，分署每年開設各類職訓課程，盼滿足各行業雇主與求職民眾需求，呼籲求職者可善用政府就業與職訓資源，提早在職場卡位。

此外，若符合非自願離職失業、獨力負擔家計、中高齡及身障等身分，受訓期間可請領職訓生活津貼，遠道而來參訓者也提供免費住宿；另針對15至29歲本國籍失業、待業青年，若報名政策性產業職訓課程，還能領到8000元學習獎勵金。