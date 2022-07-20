根據金管會調查公布，台灣每10萬名成年人平均有243萬筆行動支付交易筆數，高於全球平均2.33倍之多，越來越多人享受著行動支付帶來的快速與便利。愛金卡公司旗下icash Pay服務不但積極拓展使用通路及新增功能服務外，為推廣行動支付的好處，特別推出許多新戶專屬回饋。

2022/7/1～7/31活動期間內首次註冊icash Pay新戶並於活動期間在7-ELEVEN門市、OPEN POINT APP「行動隨時取」、「i預購」以icash Pay不限金額消費，每戶可享100點OPEN POINT為饋（活動總上限5千戶）；2022/7/1～9/30特別再加碼icash Pay綁定中國信託信用卡優惠，新戶綁定中信信用卡（或連結中信存款帳戶）任刷一筆即贈77點OPEN POINT（信用卡限量15,000名，連結帳戶限量7,000名），而活動期間綁定中信卡於統一超商實體門市消費，不限新舊戶均享10％ OPEN POINT回饋（每icash Pay用戶每月上限200點）。

另外，2022/7/7～7/31特別舉辦「點數最好發」活動，活動期間全用戶於指定通路以icash Pay消費滿111元，即可獲得1次刮刮樂資格（每日最高可獲得10次），活動期間新註冊成為icash Pay新戶，可加碼獲得7次刮刮樂資格，活動期間新註冊icash Pay新戶於各指定通路首次以icash Pay不限金額支付消費，另可獲得1次刮刮樂資格（每通路限1次，最高可獲得20次），刮刮樂獎項最高為888點OPEN POINT，100％中獎機率，歡迎大家一起參加試手氣。