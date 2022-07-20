郭采潔參與陸綜《乘風破浪的姐姐3》，評價兩級，但首次公演中的優異表現是大家有目共睹的，受到粉絲好評，日前她在個人社群軟體以Bottega Veneta（以下簡稱BV）七夕限定包發文，也在網路上掀起一波討論。

郭采潔近期整體造型中性帥氣，雖然評價兩極但仍有忠實粉絲表示讚賞。（摘自郭采潔微博）
郭采潔近期整體造型中性帥氣，雖然評價兩極但仍有忠實粉絲表示讚賞。（摘自郭采潔微博）

郭采潔日前以BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮編織斜背包發文，表示「七夕是哪天都無所謂」，讓粉絲在留言處甜喊「有你更新的每天都是七夕。」（摘自郭采潔IG）
郭采潔日前以BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮編織斜背包發文，表示「七夕是哪天都無所謂」，讓粉絲在留言處甜喊「有你更新的每天都是七夕。」（摘自郭采潔IG）

在《浪姐3》中郭采潔在節目中演出歌曲《自己》，唱出自己心聲也感動不少觀眾，在網路社群引起一波討論，也連帶帶動其微博、小紅書等社群軟體熱度，而她也搭上這波熱度趁勝追擊，除宣傳節目之外，日前也為BV宣傳本次品牌七夕主打包款，而她也延續近期的率性人設，以多張照片組成合圖呈現藝術感，白色襯衫搭配俐落短髮，耳環上的鸚鵡綠則與品牌標誌性色彩相互呼應，這種花式曬包的方式，與本次七夕主打「Fun Leather系列」有異曲同工之妙。

BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮編織斜背包，7萬9700元。（Bottega Veneta提供）
BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮編織斜背包，7萬9700元。（Bottega Veneta提供）
BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮水桶包 ，4萬3900元。 （Bottega Veneta提供）
BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮水桶包 ，4萬3900元。 （Bottega Veneta提供）
BV ARCO TOTE Fun Leather 撞色牛皮托特包，9萬3800元。（Bottega Veneta提供）
BV ARCO TOTE Fun Leather 撞色牛皮托特包，9萬3800元。（Bottega Veneta提供）

此次BV七夕主打「Fun Leather系列」，該系列在皮革兩面染上相異的顏色，再運用品牌標誌性的編織紋路，使內裡皮革染色得以若隱若現的出現，包如其名地展現趣味性，在細節處暗暗地隱藏品牌的用心，十分適合作為害羞、偏好低調示愛的消費者，以此內含許多趣味、品牌歷史的包款作為情人節禮物，把愛藏在細節裡溫馨度節。

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