郭采潔參與陸綜《乘風破浪的姐姐3》，評價兩級，但首次公演中的優異表現是大家有目共睹的，受到粉絲好評，日前她在個人社群軟體以Bottega Veneta（以下簡稱BV）七夕限定包發文，也在網路上掀起一波討論。

郭采潔近期整體造型中性帥氣，雖然評價兩極但仍有忠實粉絲表示讚賞。（摘自郭采潔微博）

郭采潔日前以BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮編織斜背包發文，表示「七夕是哪天都無所謂」，讓粉絲在留言處甜喊「有你更新的每天都是七夕。」（摘自郭采潔IG）

在《浪姐3》中郭采潔在節目中演出歌曲《自己》，唱出自己心聲也感動不少觀眾，在網路社群引起一波討論，也連帶帶動其微博、小紅書等社群軟體熱度，而她也搭上這波熱度趁勝追擊，除宣傳節目之外，日前也為BV宣傳本次品牌七夕主打包款，而她也延續近期的率性人設，以多張照片組成合圖呈現藝術感，白色襯衫搭配俐落短髮，耳環上的鸚鵡綠則與品牌標誌性色彩相互呼應，這種花式曬包的方式，與本次七夕主打「Fun Leather系列」有異曲同工之妙。

BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮編織斜背包，7萬9700元。（Bottega Veneta提供）

BV CASSETTE Fun Leather 撞色牛皮水桶包 ，4萬3900元。 （Bottega Veneta提供）

BV ARCO TOTE Fun Leather 撞色牛皮托特包，9萬3800元。（Bottega Veneta提供）

此次BV七夕主打「Fun Leather系列」，該系列在皮革兩面染上相異的顏色，再運用品牌標誌性的編織紋路，使內裡皮革染色得以若隱若現的出現，包如其名地展現趣味性，在細節處暗暗地隱藏品牌的用心，十分適合作為害羞、偏好低調示愛的消費者，以此內含許多趣味、品牌歷史的包款作為情人節禮物，把愛藏在細節裡溫馨度節。