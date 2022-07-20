民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，至今尚未平息。根據台灣民意基金會的最新民調，36.4%認為「論文門」事態嚴重，會影響桃園市長選情，48.2%的人則覺得不嚴重；其中20～24歲有58.6%認為嚴重，認為不嚴重的只有28%。民進黨前立委郭正亮指出，林智堅當初被提名，主要原因就是為了年輕選票，結果現在20到24歲就有58%反彈，那民進黨為何不撤銷林的提名？郭透露，因為「卡住了」。

郭正亮19日在政論節目《少康戰情室》節目中表示，一般年輕人對抄襲不能接受，還有教育界也不能接受，所以林智堅真正受傷的是這一塊。教育界之所以不能接受，因為這是他們的本行，而這是對自己身分、資格的認定。

不過，郭正亮也指出，上述民調顯示有48%的人不在乎，36%則很在意，很在意的人才會去談「論文門」，所以到最後還很難講，這36%會不會變成50%？郭正亮接著表示，林智堅當初被提名參選桃園市長，主要原因就是為了年輕選票，結果，現在20到24歲就有58%在反彈，這樣還構成他提名的主要理由嗎？主持人趙少康忍不住問，民進黨為什麼不撤銷他的提名？郭正亮回應表示，現在就是卡住了。

國民黨副秘書長王育敏認為，林智堅真的小看論文的殺傷力，為什麼這一群最關鍵的20到24歲年輕人，有將近6成覺得這一件事情是沒有辦法接受的？現在年輕人Kuso林智堅是「抄跑專家」，大家做很多很多哏圖，不斷在網路上傳。

王育敏表示，對年輕人來講，念碩士的很多是一般學生，研讀的過程也都很辛苦，所以一聽到林智堅中華大學的論文竟然94%都是拷貝來的，這樣子也可以過，而一般年輕人最討厭這種事情，產生相對的剝奪感。