24歲的邦邦是一位住在宜蘭的人氣17LIVER，他原本自己創業經營電商生意，去年疫情嚴峻之際接獲17LIVE經紀人延攬，決定挑戰直播，成為全職17LIVER已近一年，邦邦覺得直播很不錯又新鮮有趣，「第一次把直播當成生活的一部分，在這裡遇見了很多人、體驗了很多事情，覺得讓自己在心理層面成長了很多。」

邦邦在直播間大多唱歌、聊天，他說自己愛唱歌之外，還喜歡透過直播跟大家分享生活趣事，還希望自己能帶給大家快樂，他相信很多人上線看播都是為了找到快樂，很希望自己的陪伴能做到這點。

明（21日）晚間8點邦邦將代表17LIVER與嘟丟笑欸展開慶生蛋糕吃播派對對決，一年的直播洗禮，邦邦有感17LIVE是一個很特別的環境，「這裡匯集了非常多不一樣的人，讓我可以學習到怎麼跟人相處，也更了解說話的藝術、真正了解直播的環境。」邦邦預告他準備了多款豪華生日蛋糕備戰，揪同樣想慶賀17LIVE7歲生日的網友、LIVER們一起上線派對同嗨，邦邦也送上祝賀：「祝17LIVE生日快樂，希望這個環境越來越大！」

17LIVE從2015年創立以來，以不斷加強更新的直播串流技術，結合互動、社群、遊戲，奠定亞洲第一直播影音社群娛樂平台地位，從亞洲進軍全球，2022正值許多人歷經偏離常軌生活的後疫情時代，17LIVE也邁入全新世代，17LIVE強調「我們是一直秉持免費、開放、共享的平台，提供所有人一個隨時隨地可以找到自己歸屬感的地方，透過直播即時分享各種不剪輯的生活樣貌及互動的驚喜，讓大家都能找到懂你的夥伴，每個人都能表達自我、展現自我，打造自己專屬的生活空間、娛樂新樣貌。」