安全配備只是輔助不是依靠！臉書上流傳1段影片，影片中位於國道高速公路上，遠看過去依稀可以見工程車，然而，就有輛BMW大7豪華車疑似未注意車前狀況直衝，2名國道工程人員努力揮舞紅旗警示，仍未見BMW減速，只好快速躲避至路肩，直到約不到50公尺處，BMW才亮起煞車燈減速至煞停，嚇得工程人員魂都飛了。

「記者爆料網」臉書上傳1段8秒影片，影片中有輛BMW大7系列豪華車行駛在國道上，疑似未注意前方路況，以及未注意國道上2名工程人員盡全力的揮舞紅旗警示，完全未減速的狀況下直衝，2名工程人員也趕緊退到路肩安全處，最後約不到50公尺處，BMW才亮起煞車燈減速煞停，差點釀成大禍，「記者爆料網」粉絲專頁也在貼文寫下「防撞車後的每一根三角錐，都有機率讓工人晚7天回家」。

影片一出，網友紛紛留言表示「高公局跟本沒有勤前教育，人跟三交錐在一起，人只是送死而已」、「看來要提前1公里就開始放三角錐」、「其實最後的那台，真的需要用led或爆閃燈」、「眼睛放在家裡冰箱，忘記帶出門」、「車子只是代步的工具，重要是駕駛人本身；安全配備只是輔助不是依靠」、「結果都放三角錐了，還是有人要撞」。