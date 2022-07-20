在這個講求效率、速度、多工的年代，「慢」有時被當成了負面的詞彙。然而在不停奔跑後，人們又回過頭來看到了慢的價值，原來人生不一定要時時都全速衝刺的，有時候慢下來，靜心做好一件事，甚或什麼也不做，只是喝一口時間萃釀的好茶，靜靜地跟自己相處，這便是最美好而奢侈的愜意時光。

為了求得這種「慢奢」的體驗，不少人選擇遠離塵囂來到礁溪，而最懂慢之況味的知名茶飲品牌「原萃冷萃」，也選在礁溪跟大家一起分享慢奢之味，與礁溪老爺聯合打造慢時之旅。精心打造的戶外藝術裝置「慢時長廊」座落在礁溪老爺露營區旁的草原，在藍天綠地之間以原木創造了一個開放式的空間，走到裡頭，有一種置身天地、又忘身物外的奇異感受，坐在裡頭的木椅上向外望去，時間彷彿放慢到了無法察覺的地步，彷彿可以感受到光影在冷萃滴濾慢釀的時光裡慢移，直到一陣微風吹來，頭頂上的「茶葉」隨風搖曳，隨機反射出亮眼的陽光，為靜謐裡增添了源頭活水，讓人又重新意識到外在的世界。就像剪紙藝術家楊士毅來此的感想：「當這樣特定的場域成為了藝術作品，就是要邀請人們來這裡感受每一次的當下，獲取與作品及自然在時空中互動的獨一無二之體驗。」

知名茶飲品牌「原萃冷萃」，也選在礁溪跟大家一起分享慢奢之味，與礁溪老爺聯合打造慢時之旅。精心打造的戶外藝術裝置「慢時長廊」座落在礁溪老爺露營區旁的草原。(戴志揚翻攝)

知名茶飲品牌「原萃冷萃」，也選在礁溪跟大家一起分享慢奢之味，與礁溪老爺聯合打造慢時之旅。精心打造的戶外藝術裝置「慢時長廊」座落在礁溪老爺露營區旁的草原。(戴志揚翻攝)

距離慢時長廊僅十步之遙，原萃也在礁溪老爺露營地的休息區打造了另一個數位互動體驗裝置，取名為「萃一盞慢箴言」，邀請大家將你的心境，慢釀成心靈茶湯，萃出一盞慢之箴言。只要拿出手機掃描螢幕上的QR Code，就可以用手機操控螢幕，慢慢泡製屬於自己的茶湯味，恰如這趟慢時光之旅，每個人都有屬於自己的慢時之美、慢奢之樂。

為了闡釋慢奢之道，原萃還在7月9日邀請剪紙藝術家楊士毅、古蹟修復師蔡舜任兩位職人在礁溪老爺進行座談會。(戴志揚翻攝)

除了裝置藝術外，為了闡釋慢奢之道，原萃還在7月9日邀請剪紙藝術家楊士毅、古蹟修復師蔡舜任兩位職人在礁溪老爺進行座談會，包括各自從慢的角度來談自己的本業，也一起在對話裡表現慢奢藝術在生活的具體實踐。楊士毅回憶過往，發現長大後從經驗中獲得的道理其實就是小時候媽媽教過他的東西，但是似乎總要離家千萬里才能領略它，於是他學會了要慢下來沉澱，只有慢才能沉澱出對自己最重要的一句話，而這就是創作力的泉源。

至於古蹟修復，蔡舜任表示，懂得「放慢」是台灣這幾年才逐漸懂得的事情，想讓文物在時間的長河裡留下來更久，靠的不僅是他們這些職人的「急救術」，更重要的是大家開始有慢觀念才行。他認為古蹟修復是一個搭橋的工作，把最古老的東西跟最新的技術結合，兩者在彼此的接觸中相互學習，很多科技產業在跟古蹟修復師合作後也感受到慢的力量，除了進行的速度放慢，也透過科技讓時間變慢，在這快慢之間，就是人與自然、人與生活的平衡。

這種結合最新技術、極致追求與慢奢精神的態度，正是原萃一向追求的特色，例如「原萃冷萃日式深蒸綠茶」採用聞名的日本深蒸綠茶，更含有獲得平成27年日本天皇杯製茶師傅監製的茶葉，以滴濾慢釀工法和緩苦澀，充分釋放茶葉的甘甜原味，終而讓口感清透，帶有獨特海苔味；而「原萃冷萃金萱烏龍茶」含有台灣名茶之一的南投金萱，以滴濾慢釀工法呈現出金萱的淡雅花香，讓人頓感順喉清爽；「原萃冷萃蜜香紅茶」則嚴選來自花蓮舞鶴的蜜香紅茶，在滴濾慢釀工法下充分釋放紅茶的甘甜，散發優雅清爽的果蜜香氣。在追求快速量產的時代裡，這種慢釀工藝，正是慢奢精神的最佳體現。