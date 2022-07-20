年底九合一選舉將近，各政黨都如火如荼準備中。日前民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊成軍，競辦主委找來黨秘書長林錫耀、總幹事則是在地立委吳秉叡，團隊中還有立委張宏陸、蘇巧慧，被認為「蘇系影子」濃厚。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，「蘇系加入林佳龍團隊是做人情給蔡英文」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導，施正鋒認為「不敢說蘇系不會賣力輔選，但至少不是自己人選那樣用力」，他更坦言其實蘇系不管是吳秉叡或蘇巧慧，要選新北市長其實是接不太起來，這次做個順水人情給總統蔡英文，加入林佳龍的團隊，這也是可以的。施正鋒更說，蘇貞昌2022後當然還是會希望繼續當行政院長，同時他也預估，「這樣下去蘇貞昌與新潮流的鄭文燦可能會有一些矛盾」。

最後施正鋒表示，副總統賴清德當初在2020年民進黨初選的時候，和蔡英文弄到不開心，而蔡英文這邊的接班人除了桃園市長鄭文燦之外，還有前副總統陳建仁，因此施正鋒也提及：「萬一民進黨最後殺到一塌糊塗，也可能看到蘇貞昌出來爭，屆時賴清德會與蘇貞昌翻臉呢？還是賴蘇會聯合對抗鄭文燦與蔡英文？」都還需要觀察。