南韓人氣男演員金宣虎去年主演的韓劇《海岸村恰恰恰》播畢後，就被前女友指控逼墮胎等渣男行徑，雖D社公開兩人對話替金宣虎平反，他仍暫消失螢光幕。事隔9個月，金宣虎帶著舞台劇《Touching The Void》回歸，今（20日）在記者會上正式面對媒體，並邊哭邊向外界致歉。

金宣虎20日出席舞台劇的記者會，這也是風波過後他首度公開露面，由於很緊張，金宣虎事先把想講的話寫在小抄上，獨自站上台後，他的眼眶逐漸泛紅、流出淚水，哽咽地向大家道歉，也擔心個人的事情影響整個舞台劇團隊，不希望大家的努力因為他而被模糊焦點，所以金宣虎在記者會上不停地道歉，並自我反省：「這段時間回頭審視自己，反省了很多還不足的地方，我想說說的是，我會努力漸漸成為更好的演員以及更好的人，對不起。」

金宣虎去年10月爆發前女友爭議後，就將手中工作全數暫停，暫時消失在鎂光燈下，直到今年3月才被發現他低調地前往泰國拍電影《悲傷熱帶》，而舞台劇《Touching the Void》已在8日上演，金宣虎在劇中飾演遇到山難的登山客，為了這次表演他特地進行登山相關的訓練，其經紀公司也有發布幕後的影像，預告金宣虎將回到螢光幕。