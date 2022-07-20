中秋月圓人團圓，「亞洲萬里通」為與台灣民眾共度中秋，今年再度獨家推出「國泰航空雜錦迷你月餅禮盒」，融合傳統與創新的口味與設計，將燈籠搬上餐桌，不論送禮或自用收藏，皆是最佳選擇。即日起至7/24止，於國泰航空網上購物平台即可以「里數加現金」預購還可享早鳥優惠。

不僅如此，「亞洲萬里通」更攜手15家台灣高人氣品牌，推出近40款中秋禮盒，如華泰王子大飯店華泰鳳梨酥、舊振南餅舖花好月圓禮盒等禮盒，即日起至7/31於國泰航空網上購物平台換購也可享9折里數優惠，伴你度過2022中秋佳節。

「亞洲萬里通」為台灣會員量身訂做獨有的哩程獎勵計劃，不僅可於日常消費、餐飲美食、交通搭乘等多元管道賺取里程，會員仍可於疫情下換購飯店住宿、電子產品、美食佳餚等，更持續在國泰航空網上購物平台推出台灣及世界限量商品，打造線上選物店。各式經典商品、季節禮品及會員獨家體驗活動與聯名卡，皆讓會員可以彈性運用手上的里數，透過賺取或兌換滿足「哩享人生」。

2022中秋佳節國泰航空有別於傳統禮盒，以創新設計推出「國泰航空雜錦迷你月餅禮盒」，希望每位消費者皆懷有憧憬，擁抱美好的明天。整體設計靈感來自經典的港式花磚圖案，古老懷舊氣息搭配盒內LED燈，巧妙與中秋滿月相互映照，點亮團圓夜。內盒則採抽屜式設計，將6個月餅於左右兩邊堆疊，呈現一輪明月穿透雲層之意象。在享用中秋月餅後，可將禮盒當作燈籠擺飾與觀賞，亦可收納或存放其他小物，將家人團聚一起的美好回憶永久留存。

本次的雜錦禮盒結合傳統與別具特色的三款口味，包含蛋黃白蓮蓉、陳皮紅豆沙和日本宇治抹茶，一次滿足視覺、味覺與嗅覺饗宴，同時可以「全里數」9,030里數或「全現金」79.31美元（約新台幣2,400元）或以「里數加現金」彈性換購。即日起至7/24（日）預購更享早鳥優惠，馬可孛羅會員享最低85折里數兌換、聯名卡友則享95折里數折扣，就讓最具溫度的禮盒照亮你的中秋。

「亞洲萬里通」一直致力與各產業夥伴合作，期待讓會員看見美好生活，更可享受「哩享人生」。本次除了推出「國泰航空雜錦迷你月餅禮盒」，更與15家台灣高人氣品牌合作，如華泰王子大飯店、舊振南餅舖，並精選近40款中秋禮盒，讓消費者在中秋節送禮不用愁，即日起至7/31（日）更享9折里數優惠，從鳳梨酥到馬卡龍，皆可以「里數加現金」換購，輕鬆直送到家。