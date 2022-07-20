黃妃（左）日前歡慶48歲生日，開心曬出與兒子合照。（高雄流行音樂中心提供）

林慧萍、陳美鳳、黃妃、龍千玉、蔡小虎、洪榮宏、張秀卿、李翊君等人將分別在30、31日於高流海音館的「真愛秀．藍寶石大歌廳」開唱。黃妃日前歡慶48歲生日，開心分享生日當天和家人一起在家溫馨慶生吃蛋糕，更曬出多張與7歲兒子的合照，十分幸福。

黃妃感性說，「謝謝歌迷朋友們的祝福，也祝福大家平安健康順心」。她在月初確診臨時缺席金曲獎，也無法在典禮上與旺福搭檔演出，如今順利康復後覺得平安幸福最重要，「這幾天很注意保養身體，會保持最佳狀態和歌迷見面」。

66歲陳美鳳被封為「最美歐巴桑」，日前榮獲金曲紅毯第一美，不吝嗇展現好身材秀出火辣左右半球，掀起熱議，演唱會倒數之際，她也如火如荼的彩排練團，並預告這次演唱會的華麗秀服會比金曲紅毯裝更厲害，謙虛說：「歡迎粉絲到演唱會現場批評指教。」

主辦單位日前表示，「真愛秀．藍寶石大歌廳」從母親節檔期延至父親節檔期，這場演出充滿爸爸、媽媽們的回憶，主秀陳美鳳、林慧萍更是爸爸年輕時的夢中情人，除了讓長輩們享受當年流行的歌曲表演，也能重溫美好的青春回憶。