銀行賣保單的風險急遽升高。金管會20日公告，台新銀行保代業務員代客戶填寫外幣保單適合度調查表、投資風險適合度調查表時，有勾選不實，或被客戶反應業務員未詳細說明保單內容，因「違規期間長」，被開罰90萬元，這是台新銀保代業務近七個月內，吃的第三張罰單，一共罰690萬元。

自2008年之後，銀行通路每年貢獻壽險新契約保費都在4千億元以上，甚至高達7,600億元，占壽險當年業績51％~65％不等，銀行「逐利而居」，希望銷售較高收益率且好賣的保單，要求壽險公司要提供較高佣金收入，保險局多年來一直不樂見壽險公司被銀行通路牽著走，近年保險局即針對銀行通路賣保單，展開強力監理，包括勸誘客戶貸款或保單借款投保、解舊約投保新保單，未詳細填寫客戶資金來源等，頻開罰單。

台新銀行多年來一直是銀行保經代業務的前三強銀行，保險局在2021年12月30日針對台新銀保代業務員部分人事費及行銷場地等相關費用，由安達產險、友邦人壽負擔，認為台新銀得利甚鉅、影響市場秩序，開罰300萬元，且要求保險公司要追回相關費用。

今年6月23日，台新銀再度因2020年的保代業務，因客戶保單解約投保投資型保單，但業務人員未確實勾選資金來源或勾保戶解約，被視為累犯，又被重罰300萬元，列為上半年保險局罰鍰三大苦主之一。

7月20日，台新銀又因保代業務中業務員代客戶填寫外幣保單適合度及投資風險適合度評估表，未詳實填寫，及客戶客訴業務員沒有詳細說明保單內容，又被罰90萬元。

即7個月不到，連吃三張罰單，是否前銀行保代部最大「苦主」，且據了解，後面可能還有未罰的罰單，顯見銀行未必能「爽」拿保險公司的佣金。