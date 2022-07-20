全球第4大國防工業承包商的諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman)宣布，將與新創企業轟鳴超音速(Boom Supersonic)合作，開發低噪音型超音速客機的軍用衍生型，顯然是基於同樣技術的超音速運輸機。

簡單的飛行(Simple flying)報導，星期二，轟鳴超音速公司在法茵堡航展( Farnborough Airshow)上，展示了該公司所設計的超音速飛機精緻模型，並且也提到獲得諾斯羅普•格魯曼公司這樣的合作夥伴。諾格公司表示，他們主要是開發美國軍方及其盟友的新式超音速飛機，以執行快速應變任務。

轟鳴公司負責人是布拉克．薜爾(Blake Scholl)，成立於 2014 年位於科羅拉多州丹佛市。該公司設計一種可搭乘65至85名乘客的客機，名為「序曲」(Overture )，序曲國際海域以1.7馬赫速度飛行，進入陸地後降為0.94馬赫，總航程為 7860公里。

Feeling the need for speed in collaboration with @boomaero — we're offering special mission supersonic aircraft to the U.S. government and our allies. pic.twitter.com/KTH7nfDkT3 — Northrop Grumman (@northropgrumman) July 19, 2022

從新新的概念圖來看，序曲將在三角翼之下安裝4具帶後燃器發動機，其機身的輪廓的前部直徑較大，後部直徑較小，以最大限度地減少阻力並最大限度地提高超音速時的燃油效率。同時，機翼後緣設定成鋸齒狀，以增強超音速性能並改善亞音速和跨音速操控性。至於噪音的難題，序曲使用世界上第一種自動降噪系統，這意味著客機將在沒有加力燃燒器的情況下起飛，以符合環保要求，據說飛行聲量與普通客機差不多。

2020年10月，轟鳴完成了首架概念實驗機XB-1，全長21.6公尺，體型是客機版的三分之一比例；機身採用碳纖維複合材料製作，安裝3具通用電氣J85-15型渦輪噴射發動機，3具發動機總推力達到超過12,000磅(5.4噸)。

XB-1超音速實驗機正在測試。(圖/Boom Supersonic)

該公司表示，他們已在在空氣動力學、降噪和整體性能方面進行了多次實驗， 2600萬筆模擬軟體設計、5次風洞測試，和51次的完整設計改進，已經趨近成熟。