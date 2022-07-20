台北市蛋商公會表示從今(20日)起，雞蛋產地價由每台斤40.5元漲至42.5元，批發價每台斤50元漲到52元，農委會對此聲稱「雞蛋沒有缺，純粹回到市場供需，需求暢旺價格就會反應」。「沒有缺，只是需求增」引發網友炸鍋，覺得「講X話」，在PTT鄉民中掀起熱議：「政府在辦造句比賽嗎？」

台北市蛋商公會日前表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50元漲到52元，今年上半年雞蛋批發價格已經調整4次、每次2元，零售價將持續向上攀升。農委會畜牧處副處長江文全表示，蛋雞的飼料成本高漲，生產成本增加3成，批發價格上漲的幅度也對應飼料成本上漲；雞蛋生產跟其他畜牧業最大的差別，在於生產決策取決於飼料換蛋價格是否划算，蛋農通常是兩斤飼料換一斤蛋，若不划算就會調整生產。

江文全說，這次蛋價再漲，主要是因為飼料價格持續位於高點，加上需求比較暢旺，以及暑假國旅大爆發，原本夏天是消費淡季，會讓蛋雞強制換羽調整生產，但遇到疫情趨緩，消費大增，需求增加，所以價格上揚，蛋價再漲2元。他認為雞蛋沒有缺，現在每日生產約11萬3千箱(每箱200顆)左右足以因應，純粹是回到市場供需，供給一樣穩定增加，但需求暢旺，價格就會反應了，且這次蛋價漲是蛋商與蛋農透過平台協議的結果。

雖然有許多產銷細節可討論，但網民聚焦「沒有缺，只是需求增」這個說法，認為農委會又在「講X話」，在PTT八卦板掀起熱議：「翻譯：何不食石斑？」、「那就是缺蛋啊」、「不是缺蛋，只是沒有便宜的蛋」、「淦話？」、「國旅爆發需求量大增？」、「不缺蛋不缺電不缺智」、「類缺蛋，懂的就懂」、「政府在辦造句比賽嗎？不是怎樣…只是怎樣」、「不缺電，只是需求量大」、「施政能力上略顯不足，絕不是無能！」、「聽這些官員講話真的會笑死耶」、「說好的澳洲蛋呢？」、「我經濟學好像白唸了」、「最近很流行這套用語唷」。