TrendForece旗下面板研究中心WitsView公布7月下旬面板報價，儘管各尺寸價格持續下跌，但在面板廠同步啟動減產機制之下，TV面板跌幅收斂，相比於6月下旬報價，只下跌1～2美元，僅65吋下滑7美元，跌幅約5.5％，減產行動初步奏效。

WitsView於20日公布7月下旬面板報價，TV面板跌幅相較前幾月跳水窘境舒緩，32吋、43吋、55吋面板報價約27美元、54美元、87美元，約當月減1～2美元；僅65吋TV面板因品牌客戶減少採購量，致庫存壓力較大，跌勢相對明顯，達7美元，跌幅達5.5％。

WitsView預估，各尺寸TV面板均已經跌破現金成本價，各大面板廠因此祭出減產行動，減產奏效，激勵面板跌幅明顯收斂。

在IT面板方面，監視器面板持續面臨需求疲弱的壓力，預計全月跌幅約在3～4美元，部分機種也開始面臨觸碰到現金成本的壓力。

Notebook面板需求仍在低點，品牌拉貨意願仍偏低。但價格的跌勢上出現些許變化。因Chromebook需求轉弱而最早跌價的11.6”HD，價格已逐漸回落至疫情前的水準，預計7月跌幅有機會收斂至-0.1美元。14”/15.6”HD TN面板跌幅也出現收斂，預計跌2.3～2.4塊，至於較晚開始下跌的14”/15.6”FHD IPS面板跌幅則仍維持在約2.9美元。