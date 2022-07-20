亞洲年度規模最大合唱節慶「台北國際合唱音樂節」將於7月30日開跑，一路演到8月7日。過去兩年外國團隊受限於疫情無法來台，隨著全球逐漸和疫情共存，今年特別邀請到菲律賓民答那峨大學合唱團（The University of Mindanao Chorale）首次來台，同時也是自疫情後首支來台演出的外國合唱團。

民答那峨大學合唱團發跡於菲律賓南島，集結民答那峨大學內優秀歌唱菁英，橫掃多項國際賽事大獎，包括2017年韓國釜山國際合唱音樂節暨比賽大獎賽總冠軍、2018年日本第一屆東京國際合唱比賽混聲組與室內合唱組第一名，是亞洲近年備受矚目的新興合唱團。

除了外國合唱團外，今年也再度邀請兩位國際指揮來台指導，包含來自匈牙利、也是台北國際合唱音樂節長年的駐節指揮大師嘉保．豪勒隆（Gábor Hollerung），以及美國韓德爾與海頓協會常任指揮安東尼‧特列切克-金（Anthony Trecek-King），此次分別擔任指揮大師班及青少年節慶團導師，以及舉辦兩場線上合唱講座。

值得一提的是，此次音樂節的閉幕音樂會，台北愛樂合唱團將再度演繹與之有深刻淵源的經典鉅作《布蘭詩歌》，作為歡慶50週年獻禮，同時也紀念其作曲家奧福逝世40週年。本場特邀旅德台灣指揮林勤超回台率領台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團，以及台北愛樂青年管弦樂團一起演出。