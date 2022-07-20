根據中新網報導，從中國鐵路上海局集團有限公司金華貨運中心獲悉，20日載有100個標箱出口貨物的X8020次中歐班列，從鐵路金華南站鳴笛啟程，奔赴荷蘭芬洛，這是浙江省所開行的首列抵達荷蘭的中歐班列，也是今年金華開行的第400列中歐班列。

據悉，該趟班列載有金華市武義縣生產的全地形車、摩托車、車載支架、合纖制毛毯等出口商品，貨值超過310萬美元。班列從鐵路阿拉山口出境，全程運行里程1萬1156公里，預計22天后抵達芬洛。在到達芬洛後，也將搭載荷蘭製造的新聞紙、電子儀器、醫療設備等貨物返回金華。。

觀察今年以來，金華中歐班列較2021年提前8天實現開行400列。統計半年金華中歐班列共開行368列、發運3萬368個標箱，發運箱量年增率8％。

而截至目前，金華中歐班列線路已覆蓋法國、匈牙利、俄羅斯、白俄羅斯、亞塞拜然、中亞五國等國家地區、輻射120多個城市，班列發到路線22條。