戴立綱說明未來天氣與颱風襲台機率。（翻攝自戴老師說天氣時間-我是戴立綱YouTube）

太平洋高壓勢力更強，明（20）日各地都是晴到多雲、高溫炎熱的天氣。氣象主播戴立綱提醒，未來5天溫度會越來越高，尤其台北盆地在周休假期溫度恐飆破38度，剛好呼應24節氣中的「大暑」，防曬、補充水分2件事情不能少，颱風要到8月、9月份太平洋高壓退了之後才有機會，7月一般來說不會有颱風來襲。

戴立綱表示，今日白天最高溫是新北板橋的36.4度，未來幾天溫度會越來越高，周休假期往北部的民眾小心別中暑，到了下周二太平洋高壓勢力減弱，山區的午後陣雨才會開始增多，「上午10點到下午14點最熱最曬」，建議減少戶外活動。戴立綱說明，台灣附近的環境場是太平洋高壓範圍，8、9月太平洋高壓減弱後，台灣南邊的菲律賓至關島有空間，才有颱風生存的機會。

氣象局表示明日只有山區會有午後陣雨。（翻攝自氣象局）

中央氣象局說明，明日各地都是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，僅清晨東南部地區及恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨也限縮到山區且更零星，馬祖會有強陣風。

溫度方面，各地高溫32至36度，大台北、雲林、南部及東半部局部地區達到36度以上，尤其花蓮縱谷更有38度極端高溫發生的機率。氣象局也對新北市、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣發布橙色燈號，台北市、台南市、屏東縣、台東縣為黃色燈號。

周五至下周一（22日至25日）太平洋高壓勢力偏強，午後只有山區有些零星短暫雷陣雨；大台北地區及花蓮縱谷有機會再度出現37度左右的高溫。下周二、下周三（26日、27日）太平洋高壓勢力稍微減弱，午後除了山區之外，西半部平地也有降雨機會；此外，東南部地區及恆春半島亦有零星降雨。