57歲知名作家、主持人吳淡如近年來淡出螢光幕，而她除了照顧女兒外，也持續寫作、研究理財，並繼續進修博士學位，生活可說是多采多姿，近日，她看到不少詐騙的新聞，讓她有感而發，不過附圖卻是她穿著泳裝的照片，讓網友看了全歪樓。

吳淡如提到自己有一個學姐是女富豪，平時待人寬厚，處理各種買賣合約也很謹慎，但也被詐騙5千萬，讓她也提醒「任何人都會遇到，為了利益接近你的人」，認為財產在自己名下很重要。

並呼籲千萬不要把錢給任何人管，「沒有例外，我也看過很多交給老公或老婆管理，甚至是父母管理，後來全部都消失的例子」。而她也附上一張多年前在馬來西亞的一個渡假村巧遇學姐的照片。

照片中吳淡如罕見穿上中空泳裝，身材保養得宜，還是相當纖瘦，她也自豪「我以前真的好瘦」，讓網友看了全歪樓，「哈哈，最後一句是重點」、「淡如姐現在還是很瘦阿」、「這照片讓我羨慕到說不出話」。