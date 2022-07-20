傳奇男團ENERGY在2002年成立，由團長牛奶（葉乃文）、主唱阿弟（蕭景鴻）、副主唱書偉（張書偉）、創作及Rap擔當TORO（郭葦昀）和顏值&Rap坤達（謝坤達）組成，當年號稱「最殺舞蹈男團」，但20年來成員們也在各自領域有好的發展；張書偉今（20日）晚間突然曬出ENERGY驚喜大合照，5人帥氣神凍齡讓粉絲淚喊「我的青春啊」。

書偉今晚在臉書發文，寫到「歡慶20年，永遠的EG（ENERGY）」，並附上多張他和其他4名ENERGY團員的大合照；今年正好是ENERGY成軍20年，先前TORO就曾公開表示想讓ENERGY合體，但書偉在文中則透露，「感謝奶哥召集大家聚會」，他們5人也約定之後要常常聚會。

ENERGY終於5人大合體，照片一曝光粉絲全都瘋狂了，底下湧入留言感激能等到這一天，「跪著看」、「我20年的青春，超懷念啊」、「OMG謝謝你們，覺得泛淚是正常的嗎？」、「永遠不說再見」、「尖叫！！回憶啊！感動」、「期待已久的合體超感動」、「那些年我追過的男孩們啊」。

ENERGY從2002年成立後，一出道就風靡全台，豈料，2003年人氣最高的TORO因經紀公司與成員糾紛選擇單飛，2005年牛奶為了舞蹈夢想決定退團，2007年唐振剛加入後ENERGY重新出發；不過，2009年ENERGY所剩成員們各自單飛發展，但從未正式宣布解散，因此粉絲們都很期待ENERGY合體那一天。