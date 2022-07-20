性感網美黃琳擁有甜美臉蛋及不科學的火辣身材，就讀世新時被PTT封為「世新女神」，加上五官神似女星楊穎，還被稱為「兇版Angelababy」，目前IG擁有81萬人追蹤，不吝展示好身材的她，20日發出超辣美照，穿著黑色連身洋裝，露出大片美背和胸器，卻因衣服剪裁和拍攝角度，堅挺胸型狀似激凸。

今(20日)黃琳在IG透露到台南喝飲料，並稱「有了這間店我願意常常去台南出差！」只見照片中，她穿著的黑色連身洋裝，背面挖出一個超大洞，甚至一路開到雙胸側邊，火辣洩出完整雪白胸型，由於她身體側向一邊拍攝，站姿又超級挺直，連帶胸部正面也變得更傲人，展現前凸後翹的姣好身材。

黃琳拍照時側邊洩出兇器側邊，看得老司機鼻血狂噴。(圖/黃琳 IG)

黃琳提著黑色名牌包，正面部位同樣美麗性感。(圖/黃琳 IG)

看見黃琳的逆天魔鬼曲線太優質，老司機們頓時色心大起，狂喊：「妳要示範一下圖片喝的方法」、「台灣波霸奶茶！」、「只想喝琳琳泡的奶」、「可愛的模特辣翻」、「身材好好哦側邊看好爽」、「妳這樣子很正哦迷人又性感」、「黃琳好正好美妙的身材真是棒！」

而黃琳不僅是側邊線條性感，當她身體轉回正面同樣散發魅力，不只凶器外緣持續見客，轉正的貼身衣服剪裁配上黑布料，更顯勾勒出沙漏型的優美線條輪廓，另外她也晃動起短版裙擺下的兩隻白嫩美腿，做出交叉擺放的站姿，賞圖時的視線由上到下移動，由天鵝頸、美胸、大長腿全都給粉絲看光光。