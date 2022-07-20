中央流行疫情指揮中心18日由新任指揮官王必勝接手，但上任首日被追問過去不倫戀事件時，王必勝選擇噤聲，最後更直接宣布結束記者會，對此，律師李怡貞就以自己母親求醫時的考量作為依據，提出3個她必須換掉外遇醫師的重要關鍵。

律師李怡貞在臉書粉絲專頁《女人大律師李怡貞》發文表示，前陣子母親脊椎需要開刀，還特地尋找某位名醫負責，豈料一查之下，竟發現這位名醫曾因婚外情鬧上媒體版面。經過家人討論後，還是決定更換醫師，李怡貞分析，不選擇私生活有疑慮的醫師，其實主要有3個原因。

首先是因為危機處理能力不佳，「外遇還擦不了屁股鬧上媒體，不就代表偷吃不擦嘴，或擦不了嘴，且危機處理能力不足」；第二點是專業度堪慮，「最基本的道德為人底線守不住，專業上會不會也是如此棄守界線，甚至因此沒有太多心力在工作上，一切都容有疑義，上班時間外出買麵包給小三也是一個例子」。

李怡貞繼續分析第三點，是容易因為經濟壓力影響到工作的熱忱，「多一個人甚至小孩要養，就是需要多的錢，原生家庭也需要更多錢來安撫或補償。當工作的意義變成只是多賺錢補洞，日後會對工作多有熱誠我也不信。」不過同時李怡貞也強調，「私德有問題，對我而言不等於專業也有問題，可是就我的承辦案件經驗論之，那些風花雪月就是會影響生活，包括工作」。

文末李怡貞也酸度滿點地直說，「私德有問題還升官，我其實真的覺得有點幽默，或許指揮官這個職位快被廢了？國外大多歐美國家早就沒在戴口罩大家路上啪啪造了啊」。最後李怡貞喊話，「上樑不正，希望國民女婿不要歪」。