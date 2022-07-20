高雄左營蓮池潭傳出溺水意外，9歲男童被救起後送海總醫院急救。至於上風帆船教練課的教練目前失蹤，消防局人員正在找尋中。

高雄市左營區蓮池潭今(20)下午傳出溺斃意外，負責風帆船「1對1」課程的蔡姓教練與學員王姓男童，疑似帆船翻覆，導致兩人雙雙落水，警消人員將王童救起送醫，搶救後不治，然而，蔡姓教練仍失聯，持續搜救中；據悉，蔡姓教練是「國家級教練」不僅擁有39年風帆船完整資歷，在各個大學、國小皆擔任指導教練，也是帆船錦標賽常勝軍。

今(20)日下午在高雄市左營區蓮池潭驚傳溺斃意外，1位蔡姓教練與王姓男童在上風帆課程時，疑似帆船翻覆，導致9歲王童與教練紛紛落水，附近民眾見狀，趕緊報警救援，消防局人員到場後，將王童送海總急救，送醫時一度失去呼吸與心跳，經急救宣告不治；消防局人員證實，救起王童時，王童沒有穿救生衣，至於教練，搜救人員目前正在找尋中。

高雄左營蓮池潭傳風帆船翻覆溺斃意外，其還未尋獲的蔡姓教練擁有39年的完整資歷，也是國家級的教練。（讀者提供）

據了解，蔡姓教練擁有39年完整風帆船資歷，1979年開始接觸帆船、風浪板等運動，1999年已經是中華民國帆船協會的國家級教練、A級帆船裁判，陸續也在各個大學、國小擔任帆船指導教練，其戰績輝煌是帆船錦標賽的常勝軍。

然而，這次「1對1課程」大約2至3小時，擁有完整資歷、經驗的教練，竟與9歲男童一起落水，造成1死1失蹤憾事，警方也將進一步調查釐清。