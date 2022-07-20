女星何妤玟前年離婚後，便活躍於各大談話節目，近日她錄製小S節目《小姐不熙娣》，自爆初戀發生在高中，她、男友和其他同學還共組「多人衝刺」團隊，讓小S嚇到臉歪：「玩得好重口味喔！」

何妤玟表示和初戀男友是國中同學，畢業後她考上中山女中，男方則念師大附中，從此未再聯繫，直到高三準備聯考時，才在K書中心重逢；何妤玟提到當時家中有出資包下固定的位置，馬國賢一聽就虧很有錢，她連忙解釋：「因為你要最後的衝刺啊！」結果反被歪樓：「你是衝哪裡的刺我才不相信」，現場笑聲不斷。

何妤玟眼見被歪樓，乾脆就接著梗講下去，表示和男友在K中「衝刺得非常到位」，還加碼爆料兩人也跟其他同學組「多人衝刺團隊」，小S驚喊：「玩得好重口味喔！」不過，何妤玟透露當時男友對另一個女同學也很好，為了不被捷足先登，她主動跟男友告白：「我覺得我們一起念書很開心，可是我希望以後只有我跟你兩個人念書就好，我們兩個一起衝刺到高峰，不要加入別人可以嗎？」

第二天何妤玟進K中時，發現桌上有男友送的小蛋糕，就知道戀情成了，後來兩人就一起專心地念書，何妤玟還笑虧：「念到我大學聯考數學只考15分」，她回憶當時安排上午念國、英文，下午主攻數學，但吃完午餐後都會跟男友去茶水間約會，初吻也在當時獻出。