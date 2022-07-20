影史賣座動畫續作《小小兵2：格魯的崛起》，7月1日在美國上映，勇奪首週票房冠軍並刷新美國獨立紀念日檔期紀錄，目前全球累積票房破5.43億美金，今（20日）終於在台上映，為中文版配音的胡瓜也跟著歡樂的主題曲〈Turn Up the Sunshine〉忍不住在環球影片的TikTok官方帳號上秀出超可愛的舞技。

這次也將和知名國際塗鴉藝術家Bounce合作第2項作品《小小兵2》電影主題塗鴉彩繪貨櫃，20呎大型貨櫃耗時整整3天不間斷才彩繪完成，即日起至8月14日將陳列在大稻埕碼頭貨櫃市集五號水門，是大稻埕碼頭貨櫃市集首度和電影合作，全台唯一電影主題塗鴉彩繪貨櫃，陪伴大小朋友歡度暑假，情侶檔們可以邊欣賞「大稻埕情人節煙火秀」邊拍小小兵貨櫃。

另外，in89豪華影城於本月23日、24日隆重推出《小小兵2：格魯的崛起》親子活動限定場，電影除了映前導讀以外，更加入映後手作「噴射飛機」，看小小兵如何從小小2張紙片，製造出疾速翱翔的噴射飛機，此檔活動將在in89豪華影城全國各店點盛大展開，同時為因應嘉雲南廣大觀眾的需求，特別在31日於嘉義市額外追加一場與功學社合作的親子活動限定場，搭配映前導讀加上「功學社x YAMAHA環遊世界音樂PARTY」。