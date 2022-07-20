兩岸女足從1990年北京亞運首次同場競技以來，中華隊還不曾於成年國際賽攻破過中國大陸球門。「小跑車」陳燕萍今在東亞盃4強決賽首戰第88分鐘，幾乎就要締造歷史，可惜左腳吊射正中門楣彈出

「難過，差一點！」陳燕萍賽後扼腕表示，由於對手協防很快，當時看著球滾過來，她知道自己再等一定會被搶走，告訴自己控了球就要直接起腳，那一瞬間她選擇大陸門將朱鈺的上方射門，「我以為要進了，因為她感覺碰不到，或許我應該更冷靜，選擇往兩邊射門才是…」

當時0比2落後的中華隊於最後20分鐘壓上搶攻，第88分鐘後衛蘇芯芸大腳前傳，大陸後衛王曉雪停球解圍失誤，陳燕萍趁機殺入左側禁區形成單刀之勢，可惜被門楣所阻，沒能粉碎木蘭對陸的進球荒。

中華隊此役開賽頭16分鐘連續傷了丁旗、藍昱絜，陳燕萍覺得換上來的球員調適很快，「讓我們在布局防守的過程中沒有出現太致命的失誤，大家真的一條心，知道有差距也要拚命把球搶下。」陳燕萍認為踢完大陸會更習慣身體碰撞，下役於23日對陣地主日本，「希望我們會踢得更好！」