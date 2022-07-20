桃園市長鄭文燦20日接受電子媒體專訪談及林智堅論文事件，他透露，林智堅已找到部分2015年的舊資料正在做比對，要釐清論文形成的經過，他也勉勵林智堅從政面對抹黑要有堅強的心理素質。另針對對手國民黨桃園市長參選人張善政說，這次選舉像在跟鄭文燦競爭，對此鄭文燦回應，地方組織的確我比較熟悉，「但地方組織要移轉也必須要產品好」。

「林智堅已經找到2015年的舊資料、論文草稿、指導教授信件，正在做比對！」鄭文燦透露，林智堅2本論文有爭議，1份是2008年中華大學碩士論文、1份是2015年台大碩士論文，2008年要找到完整的資料不容易，不過已經找到部分2015年的舊資料，林智堅正在比較論文形成的時間與經過。

鄭文燦說，林智堅當選新竹市長時還沒獲得台大碩士論文，是在擔任議員時考上國發所，市長的階段才完成這份論文，至於2008年竹科報告與林的論文有重疊，林智堅在竹科調查報告中擔任無給職的研究助理，其論文發表在前，指導教授用這份論文交給竹科，所以這部分也要再去釐清。

鄭文燦表示，至於2015年的論文與另份論文被質疑有一定相似度，林智堅的指導教授陳明通也有出來說明林的論文具原創性，是林提供民調資料、論文架構給另位研究生參考，林不認識該名研究生，都是陳明通來聯繫，但這部分交由學術倫理委員會判斷是否有問題，「我相信林會去釐清、台大也不是學店」，不會去洗學歷、賣學歷，每篇論文都有經過指導教授、口試委員的認可。

鄭文燦說，對手陣營想要用論文事件抹煞林智堅過去8年的執政成績，這是抹煞不掉的，參選不是只靠紙上的條件跟履歷，林智堅是有政績、有經過市民的考驗。他也坦言自己當了8年的桃園市長，對地方組織比較熟悉，但他笑說「地方組織要移轉也必須要產品好啊！」。

鄭文燦另提及，徵召過程中林智堅比較被動，因為當時新竹市長即將卸任卻還在吵大新竹議題，在大新竹議題結束後，選對會把所有可能的人選做了分析與民調，由於桃園與新竹市的DNA很像，注重產業、就業、文化、教育及環境，2個城市在過去8年都進步很大，判斷林智堅在桃園把選票極大化的能力最強，也感謝黨內同志的成全。