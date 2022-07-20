所謂當家才感柴米貴，養兒方知父母恩，可惜不是每個子女都能體諒父母辛苦，一名網友日前上網抱怨，爸媽都是公務員做到明年就退休，但估算總財產只存2000萬，不屑地說「是不是很廢啊？」，白目言論被網友炎上，罵到他趕緊刪文。

原PO日前在Dcard發文表示，媽媽跟自己討論將來遺產問題，爸媽兩人都是公務員，做到明年年資滿30年都會退休，目前家中房子加上存款、股票大概是2000萬，自己的姊姊嫁給獨生子，未來財產可能自己全拿，「不過這樣算起來，兩個公務員做到退休只有存2000萬，是不是很廢啊？」

一名男網友上網抱怨「公務員爸媽退休後只存2000萬很廢」，引起眾怒紛紛留言砲轟。（圖／翻攝Dcard）

貼文內容讓網友們看到發火，紛紛砲轟「有本事，自己做到退休，存2000萬再po文」、「如果沒生你，至少再多個2000萬」、「只想靠拿遺產的更廢」、「他爸媽如果知道兒子上網發這種文，可能真的會氣到原地去世」、「看到這邊各位還要生小孩嗎？」、「養出這種小孩才是他們的悲哀」、「生你還不如生一塊叉燒肉」。

網友們接連砲轟下，原PO也刪除貼文，不過昨日又出現一篇貼文「公務員退休存到這個財產算正常嗎？」，內容雷同也引起網友懷疑，是原PO另外發文詢問，意圖想搞清楚父母財產是否有所保留。