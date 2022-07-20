各國邊境禁令逐漸放寬，期待已久的蜜月旅行卻以離奇命案收場。美國一對新婚夫妻這個月初赴斐濟度蜜月，該名39歲華裔人妻出發前向友人透露「很高興能完成終生大事」，卻在旅程中被發現陳屍飯店，目前死因不明，她的丈夫則拒絕提供DNA檢體。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《紐約郵報》（New York Post）外媒報導，死者是一名39歲的藥劑師克里斯特(Christe Chen Dawson)，今年2月才剛與丈夫布拉德利(Bradley Robert Dawson)完成婚禮，苦等5個月邊境終於放寬，夫妻倆興奮地飛往海島國家斐濟度蜜月。然而，9日警方在亞薩瓦群島的一間飯店房間發現克里斯特的屍體，她丈夫只說了「不知道什麼時候死的，我是無辜的」，被依謀殺罪帶回警局。

死者友人接獲噩耗相當震驚，表示他們因為擔任志工而結識彼此，平時有著共同興趣，長跑7年才決定互許終身。「拜託這不是真的，她出發前明明還很幸福的說自己終於結婚…」

死者克里斯特是一名多才多藝完美女孩，畢業於藥物化學專業，生前除了擔任藥劑師，平時熱衷公益活動，希望將醫療資源帶到偏鄉幫助更多人。善於烹飪的她曾開過麵包店，朋友對她的印象都是善良又正向的開心果。

這起離奇陳屍案尚在偵辦中，警方在偏遠的島嶼逮到嫌疑人布拉德利，不過他拒絕提供DNA，目前被依謀殺案移送法辦。