2022台灣國際酷兒影展繼開幕片引起熱烈討論後,今公開「無限性/性無限」、「黑白ㄘㄟˋ,男身女身變」、「女同之愛」、「少年吔,酷啦」、「拷『肉』片」5大觀摩單元,其中囊括威尼斯影展、柏林影展以及舊金山國際同志電影節入選強片,帶領觀眾看見愛的多元與無限性。

「無限性/性無限」單元由2021威尼斯影展酷兒獅獎入圍影片《神子》(Blessed Boys)、同屆威尼斯日觀眾票選獎的《沙漠中的薩拉》(Private Desert)、橫掃歐美同志影展的動人紀錄片《吉米的印跡》(Jimmy in Saigon)以及結合音樂表演、歷史事件與偽紀錄片的奇幻喜劇《胡安.羅卡》(Juana La Lorca),以歷史、奇幻等角度,窺見其中「無限」。

「黑白ㄘㄟˋ,男身女身變」與「女同之愛」2單元分別聚焦於跨性別者與女同志上。印度電影《桑納爾 —— 愛無限》(Sanwri-Love Beyond Gender)與巴拿馬《庫納雅拉的第三性》(Wigudun)皆探討在當地被長期忽略的社會議題;來自《千里之行》(What Happened to the Wolf?)則是以對酷兒議題仍然保守的緬甸為背景,講述2位女子在彼此生命中擦出的火花;紀錄片《預後:生活筆記》(Prognosis: Notes on Living)則是私密地捕捉了奧斯卡金獎紀錄片導演黛柏拉・崔斯諾夫的抗癌及生命中的最後一段旅程,真摯而令人為之動容。

在「少年吔,酷啦」單元中,則是集結了東、西方酷兒少年的青春純愛物語,入選2022柏林影展的阿根廷電影《青春年華》(Sublime),結合音樂與少年萌芽中的愛,形成沿海岸線最青澀的成長探索故事;南韓電影《再見,明天見》(So Long See You Tomorrow)則是以《紐約客》已故編輯威廉麥斯威爾的獲獎同名小說為藍本,將故事改編成2020年代的南韓青少年的平行時空穿越探索之旅,結合時下最流行的多元宇宙概念,且兼具詩意與淚點。

最後1個觀摩單元「拷『肉』片」,搜羅了4部大尺度電影,包括香港同志名導雲翔新作《十三門徒》,結合男色與哲學辯證,帶領觀眾進入禁忌與人性的探討。還有《青春殘酷輓歌》導演的新作探討肉體關係與孤寂感的《寂寞禁忌》(Lonesome)、聚焦BDSM(皮繩愉虐)展演與體驗的《性愉悅》(Passion)、《軟情色酷兒影片大師:帕特・羅科》(Pat Rocco Dared)不但貼身回顧美國同志軟色情片執牛耳的創作歷程,也爬梳了1960年代以降的美國同志權益演變。不只是「肉」,也兼探社會、心靈層面的影響。

由台灣國際影音與教育協會(TIMEA)主辦的2022第9屆台灣國際酷兒影展即將於8月26日開幕,8月26日至28日台北長春國賓影城、9月3日至4日台中站前秀泰影城、8月29日至9月11日全國線上影展。實體放映限量早鳥套票7月25日下午2點搶先開賣。