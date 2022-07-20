2022台灣國際酷兒影展繼開幕片引起熱烈討論後，今公開「無限性／性無限」、「黑白ㄘㄟˋ，男身女身變」、「女同之愛」、「少年吔，酷啦」、「拷『肉』片」5大觀摩單元，其中囊括威尼斯影展、柏林影展以及舊金山國際同志電影節入選強片，帶領觀眾看見愛的多元與無限性。

「無限性／性無限」單元由2021威尼斯影展酷兒獅獎入圍影片《神子》（Blessed Boys）、同屆威尼斯日觀眾票選獎的《沙漠中的薩拉》（Private Desert）、橫掃歐美同志影展的動人紀錄片《吉米的印跡》（Jimmy in Saigon）以及結合音樂表演、歷史事件與偽紀錄片的奇幻喜劇《胡安．羅卡》（Juana La Lorca），以歷史、奇幻等角度，窺見其中「無限」。

「黑白ㄘㄟˋ，男身女身變」與「女同之愛」2單元分別聚焦於跨性別者與女同志上。印度電影《桑納爾 —— 愛無限》（Sanwri-Love Beyond Gender）與巴拿馬《庫納雅拉的第三性》（Wigudun）皆探討在當地被長期忽略的社會議題；來自《千里之行》（What Happened to the Wolf？）則是以對酷兒議題仍然保守的緬甸為背景，講述2位女子在彼此生命中擦出的火花；紀錄片《預後：生活筆記》（Prognosis： Notes on Living）則是私密地捕捉了奧斯卡金獎紀錄片導演黛柏拉・崔斯諾夫的抗癌及生命中的最後一段旅程，真摯而令人為之動容。

在「少年吔，酷啦」單元中，則是集結了東、西方酷兒少年的青春純愛物語，入選2022柏林影展的阿根廷電影《青春年華》（Sublime），結合音樂與少年萌芽中的愛，形成沿海岸線最青澀的成長探索故事；南韓電影《再見，明天見》（So Long See You Tomorrow）則是以《紐約客》已故編輯威廉麥斯威爾的獲獎同名小說為藍本，將故事改編成2020年代的南韓青少年的平行時空穿越探索之旅，結合時下最流行的多元宇宙概念，且兼具詩意與淚點。

最後1個觀摩單元「拷『肉』片」，搜羅了4部大尺度電影，包括香港同志名導雲翔新作《十三門徒》，結合男色與哲學辯證，帶領觀眾進入禁忌與人性的探討。還有《青春殘酷輓歌》導演的新作探討肉體關係與孤寂感的《寂寞禁忌》（Lonesome）、聚焦BDSM（皮繩愉虐）展演與體驗的《性愉悅》（Passion）、《軟情色酷兒影片大師：帕特・羅科》（Pat Rocco Dared）不但貼身回顧美國同志軟色情片執牛耳的創作歷程，也爬梳了1960年代以降的美國同志權益演變。不只是「肉」，也兼探社會、心靈層面的影響。

由台灣國際影音與教育協會（TIMEA）主辦的2022第9屆台灣國際酷兒影展即將於8月26日開幕，8月26日至28日台北長春國賓影城、9月3日至4日台中站前秀泰影城、8月29日至9月11日全國線上影展。實體放映限量早鳥套票7月25日下午2點搶先開賣。