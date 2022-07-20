富豪汽車預警 上游缺貨將繼續影響本季銷售 21:232022/07/20 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富豪汽車20日表示上游缺貨問題在6月已明顯改善，預期今年批發銷售量較去年成長，但執行長羅旺（Jim Rowan）表示汽車生產與零售交車進度上有所落差，因此上游供應鏈問題仍會對本季零售銷量造成影響，估計今年整體零售銷量可能零成長或陷入負成長。 陸股觀測－比亞迪 掌握上游材料 加碼安達科技 基隆社靈廟王船海上游江 民眾鬥鬧熱 半導體利多浮現 把握甜蜜點 #富豪汽車 #缺貨 #零售銷量 #本季 #上游 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨幣寬鬆加低利 大幅推升Q1住宅價格指數 12:302022/07/05 財經 《傳產》Q2房市買氣轉冷 房價這樣表現 09:382022/07/05 財經 產業集中度低 大陸對陣國際礦企吞敗果 04:102022/07/17 全球財經 PChome退位到電商老三 3原因逼走使用者 00:002022/07/15 生活 晶圓製造長多 現投資甜蜜點 04:102022/07/15 證券．權證 庫存偏高，2023營收成長趨緩 大和資本：晶片業進入中期修正 04:102022/07/09 財經要聞 內政部公布第一季全國住宅價格指數 較去年同季上升9.41％ 10:592022/07/05 財經 大馬羽球賽》重挫桃田賢斗 安賽龍本季第5冠到手 20:152022/07/03 體育 陸工信部：做好汽車晶片和上游原材料保供穩價工作 12:552022/07/07 兩岸 三星Q2逆勢衝 獲利4年新高 04:102022/07/08 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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