富豪汽車20日表示上游缺貨問題在6月已明顯改善，預期今年批發銷售量較去年成長，但執行長羅旺（Jim Rowan）表示汽車生產與零售交車進度上有所落差，因此上游供應鏈問題仍會對本季零售銷量造成影響，估計今年整體零售銷量可能零成長或陷入負成長。