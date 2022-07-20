馬來西亞歌手Haezee黃瑋昕以首張專輯《LOVE MAZE》入圍金曲獎最佳新人，雖與獎項擦身，但她穿著火辣的挖空戰袍，被各大媒體選入金曲紅毯美女，與小S、魏如昀等時尚常勝軍共列，典禮後更吸引眾多時尚雜誌邀約拍攝。她也表示，沒得獎並沒特別的失落，因為覺得入圍就是極大肯定，而且還幸運的和自己偶像蔡健雅開心合影。

Haezee黃瑋昕私服走街頭休閒風，另外她也自曝自己是飾品控，尤其耳環更是他穿搭必要配件。JOY COLORI星光燦爛手鍊42萬8000元、流星之花耳環5.5克拉31萬8000元、愛戀光芒戒指3.08克拉67萬5000元、詩人之戀戒指1.03克拉12萬5000元、沉睡的維納斯 1.53克拉30萬1000元。（攝影/JOJ PHOTO、飾品/JOY COLORI、服裝/MOSCHINO、妝/YiLi、髮/hc Nic)

Haezee黃瑋昕自小學習古典音樂，並曾赴美至柏克利音樂學院深造，念書期間，受到黑人音樂和靈魂樂團的影響，讓她現在作品多了許多R&B、Neo Soul的元素，後來因參加大陸選秀節目《這！就是歌唱‧對唱季》受到矚目。從吉隆坡到紐約，再從北京到台北，這段旅程也為她的時尚品味帶來不同的影響，「應該是紐約影響我最多，在那邊大家都不吝嗇給予讚美，讓人超有自信、讓人敢做自己。」

她也透露：「去美國念書，當然穿著打扮也會有影響。」回馬來西亞延續在美國時的穿搭，不免會被媽媽叨唸幾句，「但我就是有點叛逆，就會跟她說『Nope，我就是要這樣穿。』」就連此次在金曲上的超猛穿搭，其實也是先斬後奏，「我只有跟媽媽說我要穿黑色的，等到當天她看到整身造型就直說「喔～，哎唷！」Haezee補充說：「我相信她一定很糾結，但也來不及了。」為穿上那身火辣禮服她餓了整天、也準備許久，但當初沒想到有這麼多的回響，對此也很感謝大家的喜愛，此次接受本報邀請她再度戴上陪她征戰紅毯的JOY COLORi珠寶，搭配俏皮甜美的MOSCHINO，演繹出不一樣的時尚氛圍。

其實Haezee私服比較偏街頭風。她說：「主要還是看場合決定，有時候會簡單搭配個T恤就出門。」不過她認為能夠幫整體穿搭加分的重要元素就是「飾品」，尤其是疫後大家都戴口罩出門，「當然皮膚上的保養也很重要，再搭配比較有亮點的眼妝、耳環，其實就很吸睛。」她更笑說：「如果你要看我對這個場合重不重視，看我有沒有帶耳環你就知道了。」此次接受本報邀請，以JOY COLORi搭配兩組截然不同風格的MOSCHINO新裝，首套造型俐落率性，第二套造型則演繹出宛若芭比般的俏皮可愛，展現驚人的時尚消化力。