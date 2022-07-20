鋼琴家葉青青長年推廣國人藝術歌曲，今年以詩人路寒袖作品為主，舉辦「講予全世界聽」音樂會。左起為男高音林義偉、女高音林孟君、李葭儀，葉青青、女高音黃莉錦和音樂學者車炎江。（葉青青提供）

為時代留下記錄，畢業於美國曼尼斯音樂院、在鋼琴合作藝術領域耕耘超過30年的鋼琴家葉青青，自2014年起，每年固定舉辦國人藝術歌曲專場音樂會，邀請詩人和作曲家參與，今年以詩人路寒袖作品為主，舉辦「講予全世界聽」音樂會。

「中國藝術歌曲有『百曲集』，我很希望我們的下一代，也有自己的歌可以唱。」說起國人藝術歌曲，葉青青充滿熱情。有趣的是，她原本不是鋼琴主修，但學生時期就喜歡彈伴奏，就讀曼尼斯音樂院期間開始主修鋼琴，也在因緣際會下，有機會在德文藝術歌曲課程裡為學生伴奏。

葉青青表示，「那時的聲樂老師本身會七種語言，身邊的同學有俄國同學可以直接唱俄語作品，還有其他不同語言作品，我因此有機會廣泛接觸不同曲目，彈伴奏彈上癮，除了人聲，也喜歡和器樂合作。」

1999年，葉青青畢業返台，在國立藝術學院（現北藝大）擔任聲樂家劉塞雲「中文藝術歌曲」課程、聲樂家唐鎮「德文藝術歌曲」課程的伴奏，延續她的興趣，也因此接觸到許多人聲作品，並從這兩位前輩身上學到面對藝術歌曲的信念，令她從此一頭鑽進人聲作品的世界裡。

葉青青在2019年創辦音樂團體「詠樂集」，有固定合作的聲樂家成員，大夥兒一起為國人現代音樂作品耕耘努力。累積的演出有《因為風的緣故－洛夫詩選歌樂創作》、《世界恬靜落來的時－向陽詩選歌樂創作》、《請給我一首歌-錢南章藝術歌曲》、《秋天的故事－陳義芝詩選與台灣作曲家歌樂創作》、《感謝》賴德和藝術歌曲，今年則是《講予全世界聽－路寒袖詩選與台灣作曲家歌樂創作》。

今年的音樂會葉青青籌備了一年，除了精選作曲家賴德和、游昌發、李和莆、潘皇龍等人之前所譜寫的路寒袖作品，同時還委託三位作曲家錢善華、陳瓊瑜、陳欣蕾新創了六首作品，包括〈台灣〉、〈思念的歌〉、〈三月嗩吶〉、〈布袋戲組曲——金光篇〉、〈針〉、〈因為想妳〉。

葉青青表示，連年委託創作，也有了很多成果，這次音樂會之後，她會暫緩委託新作，而是將已完成的作品繼續和更多沒聽過的觀眾分享。

演出將於7月26日在台北國家演奏廳登場，擔任演唱的聲樂家包括林義偉、李葭儀、林孟君和黃莉錦，全程由葉青青擔任伴奏，並有音樂學者車炎江擔任導聆。