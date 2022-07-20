傳出美國眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）計劃於8月來訪台灣，若順利成行，將是25年來美國訪台最高層級政治人物，被認為象徵台美關係進一步升溫。但媒體人陳揮文19日在中天《正常發揮》節目中指出，2020年捷克議長韋德齊率89人團訪台「吃香喝辣」，花納稅人的錢卻對台灣沒有實質幫助，直批蔡政府總是用「凱子外交」洗腦民眾。

陳揮文說：「裴洛西，我非常不歡迎妳來！妳可不可以不要來？」近日立法院長游錫堃率朝野立委出訪捷克，去見曾訪台的韋德齊，陳揮文秀出兩人合影的照片，游錫堃還說：「捷克是台灣在歐洲的貴人。」陳又秀出2020年韋德齊訪台說出「我是台灣人」的照片，「哇！這不得了啊～但是這個兔崽子啊，他回到捷克接受CNN的專訪，他說『我從來沒有說過台灣是獨立國家』」。

陳揮文痛批，韋德齊回到捷克後竟說「我從來沒有說過台灣是獨立國家」（圖／取自《正常發揮》）

「我想請問游錫堃院長，你不知道嗎？」陳揮文質疑：「朝野立委都不知道嗎？他講這句話，然後你去幹嘛呢？」他又秀出總統蔡英文接見韋德齊的合照，「我請問游院長，你人在捷克，然後你說『以朝聖的心情訪問捷克』」；但是，捷克最大的不是議長，捷克最大的是總統，捷克總統是親中的，「那你見得到捷克的總統嗎？還是你只要見到議長就好了？」

陳揮文指出，韋德齊上次率團來台共89人，他強調：「89個人吶！」主持人丹伸廣說：「吃香喝辣啊！」陳揮文表示：「我想請問捷克的朋友，你們為什麼一次來89個人？我想請問蔡總統，這89個人，不是8+9喔！是89個人吶，一台遊覽車都載不完，我請問，你們是來觀光，那誰出錢？游錫堃他們朝野立委去，一定是我們（納稅人）出錢，那韋德齊上次來誰出錢？」

「馬總統以前是『外交休兵』，被罵慘了，罵『馬統』什麼的；蔡總統是『外交休克』啊！」陳揮文說，「我們被斷交幾國？我們現在就剩下這些邀訪的表面功夫，你是來幹嘛！你一個捷克來89個人？太離譜了！我們不要這種，我認為這個（裴洛西）也是凱子外交！民進黨說『你看這麼多國家的議員來支持台灣』，支持個XX！」

陳揮文突破盲點：「我告訴你，他們都不是執政黨啦！都不是當權派；這些國家就是有人跟大陸好，有人跟大陸不好，跟大陸不好的就『我們出錢，你們來吃吃喝喝』，再洗腦說『你們看，很多國家都挺台灣』，那都是騙人的，來花我們的錢的，他們都不是愛台灣，他們是愛台幣！」