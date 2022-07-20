在能源與糧食價格攀升下，英國6月通膨率攀抵9.4％、增幅改寫40年新高。英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）19日鬆口表示，他們考慮加大升息幅度以對抗通膨飆漲，此番發言推升市場對於該央行8月會議可能升息2碼的預期。

英國國家統計局（ONS）20日公布，6月消費者物價指數（CPI）年增9.4％，不僅高於5月的9.1％與市場預期的9.3％增幅，更創下1982年4月以來最高。若與前月相比，6月CPI月增0.8％，高於5月的0.7％增幅。

英國6月通膨升溫，主因在於汽油與食物價格分別年增42％與10％，完全抵銷二手車價格下滑影響。

排除波動劇烈食品與能源價格後，英國6月核心CPI年增5.8％，略低於5月的5.9％增幅，連兩月下滑。月增率方面，6月核心CPI月增0.4％，低於5月與市場預估的0.5％。

貝利周二指出，為了控制攀抵40年高點的通膨，他們必要時將採取積極作為。換言之，升息2碼也在下個月開會討論之列。但他強調，目前尚未做出任何決定。