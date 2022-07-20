高雄左營蓮池潭傳出溺水意外，9歲男童被救起後送海總醫院急救。至於上風帆船教練課的教練目前失蹤，消防局人員正在找尋中。

高雄左營蓮池潭今(20)日下午1時許傳出溺斃意外，負責「1對1」風帆船課程的蔡姓教練與學員王姓男童，疑似帆船翻覆，導致2人雙雙落水，警消將救起王童送醫後搶救後不治，而蔡姓教練仍失聯，持續搜救中；師生2人在蓮池潭上課的身影也曝光。

今(20)日下午在高雄市左營區蓮池潭驚傳溺斃意外，1位蔡姓教練與王姓男童在上風帆課程時，疑似帆船翻覆，導致9歲王童與教練紛紛落水，附近民眾見狀，趕緊報警救援，消防局人員到場後，將王童送海總急救，送醫時一度失去呼吸與心跳，經急救宣告不治；消防局人員證實，救起王童時，王童沒有穿救生衣，至於教練，搜救人員目前正在找尋中。

高雄蓮池潭溺斃意外，師生上課身影曝光。（翻攝自臉書記者爆料網）

據《ETtoday新聞雲》報導，9歲王姓男童是高雄某國小網球選手，曾代表學校參加機器人大賽，今(20)日下午1時許，王童由爸爸帶去蓮池潭和蔡姓教練進行「1對1」風帆船課程。

從臉書「記者爆料網」曝光的照片可見，照片中的蓮池潭水面看似平靜，2人也在進行預計2至3小時課程，不料，最後疑似帆船翻覆，導致2人紛紛落水，王童被救起後，送醫過程中一度失去呼吸心跳，搶救後仍不治，至於擁有39年帆船完整資歷的蔡姓教練仍在搜尋中，這起1死1失蹤憾事，警方也將進一步調查釐清。

蔡姓教練擁有39年完整帆船資歷，1979年開始接觸帆船、風浪板等運動，1999年已經是中華民國帆船協會的國家級教練、A級帆船裁判，陸續也在各個大學、國小擔任帆船指導教練，其戰績輝煌是帆船錦標賽的常勝軍。