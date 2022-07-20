韓國媒體「MBN News」19日報導，該國一名20多歲男性在爭吵後殺害女友，但接下來竟與遺體共處一室達2天，期間不僅在房間內看Netflix影片，還叫外送並喝酒，一審遭判處30年有期徒刑，且須配戴電子腳鐐15年。

根據報導，該男性居住在24歲女友位於京畿道高陽市德陽區的公寓中，3月4日兩人在喝酒時因異性問題發生爭吵；女友聲稱要他「天一亮就滾出去」，導致該男性盛怒之下將她殺害。

而在案發後，該男性直接將女友的遺體留在房間地板上，只是用毯子將其蓋住，便繼續在房內生活；不僅觀看Netflix影片，還叫外送餐點並喝酒。最後是女友的家人因與她失去聯繫而報警，才讓案件曝光。

該男性本就有勒索等多項前科，曾被判刑過2年6個月；先前也多次對前述女友採取暴力行為，甚至曾拿刀攻擊過她。

「MBN News」表示，當地法院18日於一審中判處這名男子30年有期徒刑，且須配戴電子腳鐐15年。

法官崔鍾元（音譯）表示，這名男子對自己的行為感到後悔，包括在衝動之下犯罪，以及殺死女友後的荒唐行徑；並稱死者家屬曾要求給予兇手「法律允許下的最重刑罰」。