台南市警5分局去年偵辦1件販毒案，鎖定崔姓女主嫌時，發現她的老公竟是善化警分局偵查隊黃姓小隊長，經過長期監控，20日上午行動逮人，崔女住處雖查無毒品，卻驗尿陽性，黃姓小隊長疑遭掌握知情不報證據，遭依照包庇罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警5分局去年偵辦1件毒品案，鎖定37歲崔姓女主嫌是藥頭，監控期間發現她的老公竟是50歲的刑事小隊長黃文志，全案不動聲色長期監控。

在檢察官指揮、廉政署配合調查下，檢、警、廉20日一起動員偵辦，共逮包括黃員在內共8人，崔女與黃男住處雖查無毒品，崔女驗尿呈現陽性反應、黃則陰性，檢方搜索善化警分局偵查隊，查扣1批公文、1台主機與3支隨身碟證物。

據了解，黃文志與妻子結婚10多年，育有一女已成年，妻子婚前即有海洛因毒品前科。去年受傷行動不便，皆由黃員載送出入。

善化警分局20日晚間主動發文，強調本案為小隊長個人觸法，未發現其他同仁涉案。針對黃員涉嫌包庇毒品，將全力配合地檢署偵辦，絕不縱容。

台南地方檢察署襄閱檢察官林仲斌表示，全案8人證陸續接受檢察官訊問中，案情將等檢察官釐清後發布。

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